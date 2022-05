Covid: economia cinese si riprenderà gradualmente

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAG - Oggi Fu Linghui, portavoce del National Bureau of Statistics, ha dichiarato che si prevede che l'economia cinese si riprenderà gradualmente, con il raggiungimento da parte del Paese di importanti risultati anti-epidemici e con le politiche a favore della crescita che produrranno i loro effetti.

Secondo quest'ultimo, nel mese di aprile l'economia del Paese è stata colpita dalla nuova insorgenza di casi di Covid-19 ma gli impatti sono "di breve durata ed esterni".

Il funzionario ha affermato: "I fondamentali dell'economia cinese rimangono invariati. Le tendenze generali di trasformazione e miglioramento dell'economia e lo sviluppo di alta qualità rimangono invariati", aggiungendo che, "vi sono molte condizioni favorevoli per stabilizzare l'economia e raggiungere gli obiettivi di sviluppo previsti".

Guardando al futuro, la Cina rafforzerà l'adeguamento della politica macroeconomica per garantire che l'economia si mantenga all'interno di un range appropriato. (XINHUA)