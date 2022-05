Covid: a Pechino 39 nuove infezioni locali

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAG - A Pechino sono state rilevate 39 nuove infezioni di Covid-19 a trasmissione locale tra le 15:00 di ieri e la stessa ora di oggi. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Pang Xinghuo, vicecapo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino.

Trentaquattro casi sono stati rilevati tra le persone in gestione chiusa e cinque attraverso uno screening di massa nelle comunità, ha affermato Pang.

Durante i recenti test di massa, le autorità sanitarie hanno identificato molteplici contagi in industrie e strutture chiave, tra cui il settore dei trasporti pubblici e dei corrieri, ha aggiunto il vicecapo.

I focolai di infezione e le fonti di trasmissione nascoste nelle comunità hanno aumentato l'incertezza nella lotta antiepidemica di Pechino, ha dichiarato Xu Hejian, portavoce del governo municipale della capitale.

Oggi nella metropoli hanno preso il via altri tre giorni di test molecolari di massa in 12 distretti, allo scopo di contenere la diffusione del virus.

Nella capitale cinese sono state segnalate 1.113 infezioni trasmesse localmente dal 22 aprile, 19 aree sono state classificate come ad alto rischio per il Covid-19 e 25 a livello di pericolo medio. (XINHUA)