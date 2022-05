Cina: tasso disoccupazione urbana al 5,7% gen-apr

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAG - Il tasso medio di disoccupazione urbana rilevato in Cina si è attestato al 5,7% nei primi quattro mesi di quest'anno, come mostrano i dati ufficiali odierni del National Bureau of Statistics.

Secondo l'ente, nel periodo di riferimento sono stati creati 4,06 milioni di nuovi posti di lavoro nelle città.

Nel solo mese di aprile, il tasso di disoccupazione delle aree urbane censito in Cina è stato del 6,1%, con un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto a marzo. Tra le persone di età compresa tra i 25 e i 59 anni, i quali rappresentano la maggior parte del mercato del lavoro, il valore si è attestato al 5,3%.

Secondo i dati, il tasso di disoccupazione riscontrato ad aprile nelle 31 principali città è stato del 6,7%.

Il tasso di disoccupazione urbano rilevato è stato calcolato in base al numero di disoccupati che hanno partecipato all'indagine sull'occupazione nelle aree urbane, inclusi i lavoratori migranti nelle città.

Per il 2022, la Cina mira a creare oltre 11 milioni di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane e a mantenere un tasso di disoccupazione urbana non superiore al 5,5%, come evidenziato in un rapporto di lavoro del governo. (XINHUA)