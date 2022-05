Cina: produzione industriale cresce del 4% gen-apr

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAG - Il valore aggiunto della produzione industriale della Cina, un importante indicatore economico, è aumentato del 4% rispetto all'anno precedente nei primi quattro mesi del 2022, come evidenziano i dati del National Bureau of Statistics.

Il dato risulta inferiore di 2,5 punti percentuali rispetto a quello registrato nel periodo gennaio-marzo.

Quello della produzione industriale è un parametro utilizzato per misurare l'attività delle grandi imprese designate con un volume d'affari annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,95 milioni di dollari). (XINHUA)