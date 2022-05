Cina: Jiangsu firma progetti di investimento online

(XINHUA) - NANCHINO, 16 MAG - Le autorità hanno siglato 53 grandi progetti di investimento online in un evento di firma di contratti in cloud che si è tenuto oggi nella provincia di Jiangsu in Cina orientale.

Gli accordi hanno attirato investimenti complessivi per circa 13,94 miliardi di dollari.

I progetti provengono da 14 Paesi e regioni, tra cui Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna e Giappone. La maggior parte di essi riguardava settori della produzione avanzata.

Lo Jiangsu, una delle potenze economiche del Paese asiatico, ha visto l'utilizzo effettivo degli investimenti diretti esteri (Ide) toccare un livello record nel 2021, raggiungendo i 28,85 miliardi di dollari e classificandosi al primo posto in Cina.

(XINHUA)