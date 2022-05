Cina: Hebei, rinvenuto epitaffio dinastia Tang

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 16 MAG - Gli archeologi hanno trovato un epitaffio risalente all'anno 757 della dinastia Tang (618-907) nella provincia dell'Hebei in Cina settentrionale.

Il cimelio, rinvenuto nella casa di un contadino, è stato identificato dagli archeologi che stavano conducendo indagini sui reperti culturali popolari nel villaggio di Yanghuangying della contea di Linxi.

L'epitaffio, che misura 40 cm sia di lunghezza sia di larghezza e 15 cm di spessore, è fatto di pietra blu, con immagini dello zodiaco cinese di corpi umani e teste di animali incise intorno, secondo il dipartimento di protezione dei reperti culturali di Linxi.

L'epitaffio riporta in dettaglio la storia della vita del proprietario della tomba, la composizione della famiglia del defunto, nonché i nomi e le cariche ufficiali dei suoi antenati.

Wan Wenli, ricercatore di storia e cultura locale, ha dichiarato che la scoperta fornisce materiale storico di supporto per lo studio delle cariche ufficiali locali della dinastia Tang e ha anche un importante valore di riferimento storico per la comprensione della cultura e delle usanze funerarie delle famiglie rinomate dell'epoca. (XINHUA)