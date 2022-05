Cina: consumo di energia elettrica è sceso dell'1,3%

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAG - Il consumo di energia elettrica in Cina, un barometro chiave dell'attività economica, ha registrato un leggero calo il mese scorso secondo i dati ufficiali di oggi.

Il consumo totale di energia elettrica è diminuito dell'1,3% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 636,2 miliardi di chilowattora (kWh), come ha dichiarato l'Amministrazione Nazionale dell'Energia.

L'energia consumata dall'industria primaria è aumentata del 5,5% rispetto all'anno precedente, mentre quella utilizzata dall'industria secondaria e terziaria è diminuita rispettivamente dell'1,4% e del 6,8%.

Il consumo di energia elettrica da parte dei residenti è aumentato del 5,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo gli 83,7 miliardi di kWh ad aprile , ha precisato l'amministrazione.

Nei primi quattro mesi dell'anno il consumo di energia elettrica in Cina ha raggiunto i 2.680 miliardi di kWh, con un aumento del 3,4% rispetto all'anno precedente. L'utilizzo di energia elettrica da parte dei residenti è aumentato del 10,5% su base annua. (XINHUA)