Cina: 'cloud tourism' in voga a causa del Covid

(XINHUA) - HEFEI, 16 MAG - Durante la festa del Primo Maggio, a inizio mese, Zha Liguo, un'esperta guida turistica, ha ammirato cinque albe e tramonti sul monte Huangshan, patrimonio mondiale dell'Unesco nella provincia orientale cinese dell'Anhui.

A lui si sono uniti centinaia di migliaia di appassionati viaggiatori per ammirare i panorami mozzafiato dai propri dispositivi mobili, in quello che è diventato noto come 'cloud tourism'.

Durante i cinque giorni di vacanza, Zha, 44 anni, iniziava la sua giornata con una video-diretta dell'alba in cima alla montagna alle 5:00 del mattino, per poi percorrere più di 10 km attraversando il grande canyon e attendere il tramonto con i suoi unici compagni: tre telefoni cellulari.

Il 'cloud tourism' è diventato una nuova tendenza in Cina, dal momento che si consiglia ai cittadini di non intraprendere lunghi viaggi a causa dell'aumento dei casi di Covid-19. Grazie al live streaming, è possibile visitare virtualmente le attrazioni turistiche e apprezzare i paesaggi senza uscire e spostarsi.

Un tour live del Shanghai Wild Animal Park ha attirato oltre 10 milioni di visualizzazioni in meno di un mese. Durante la festa del Primo Maggio, più di 1 milione di turisti ha visitato virtualmente diversi siti culturali, luoghi panoramici e musei di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi.

Avendo lavorato nel settore del turismo per oltre due decenni, Zha ha iniziato a sperimentare il live streaming nel 2020 a causa dell'impatto dell'epidemia. L'atteggiamento affabile, le coinvolgenti capacità di presentazione e le riprese di alta qualità gli hanno permesso di accumulare più di 700.000 follower in tre anni.

"L'epidemia ha reso difficile viaggiare lontano. Spero di poter condividere lo splendido panorama dal monte Huangshan in diverse stagioni dell'anno, dalla mia prospettiva personale", ha spiegato Zha.

Nel 2021 ha vissuto sul monte Huangshan per più di 280 giorni e la live è durata più di 2.000 ore, attirando oltre 51 milioni di visualizzazioni. (SEGUE)