Cina: 'cloud tourism' in voga a causa del Covid (2)

(XINHUA) - HEFEI, 16 MAG - Non lontano dal monte Huangshan, anche l'antico villaggio di Hongcun, rinomato patrimonio culturale della contea di Yixian, sta esplorando nuove possibilità.

In meno di un anno, da quando il villaggio ha creato un account ufficiale di live streaming su Douyin ad agosto 2021, ha raggiunto più di 100.000 follower.

"Oltre al paesaggio, avviciniamo il pubblico alle usanze popolari tradizionali locali e al patrimonio culturale immateriale, come la fabbricazione delle lanterne e l'intaglio del legno. Rispetto al tradizionale tour sommario, il 'cloud tourism' può offrire una comprensione molto più profonda di un luogo", ha spiegato Huang Jie, vice direttore generale di un'azienda turistica locale.

Il 'cloud tourism' non solo ha aumentato l'attrattiva dei luoghi turistici, ma ha anche stimolato la crescita delle industrie e dei prodotti locali. Le vendite nella zona panoramica sono aumentate durante le dirette, come ha riferito Cheng Qiuping della Huangshan Tourism Development Co. Ltd, aggiungendo che attualmente circa 40 guide turistiche fanno regolarmente delle live dalla montagna di Huangshan.

I video in diretta hanno anche creato un'enorme base di potenziali clienti per gli anni a venire: "mi piace l'alpinismo e mi piacerebbe andare sul monte Huangshan in futuro", si legge in un commento alla live di Zha. (XINHUA)