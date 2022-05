Auto: Tesla richiama oltre 100.000 veicoli in Cina

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAG - La casa automobilistica elettrica Tesla richiamerà 107.293 veicoli in Cina a partire dal 23 maggio a causa di rischi per la sicurezza. Lo ha reso noto oggi la State Administration for Market Regulation, massimo organo di vigilanza del Paese, tramite il suo sito web.

In una dichiarazione depositata presso l'ente si legge che il richiamo, avviato da Tesla (Shanghai) Co., Ltd., riguarda i veicoli Model 3 e Model Y prodotti nel Paese tra il 19 ottobre 2021 e il 26 aprile 2022.

Stando al documento, un difetto relativo al touchscreen centrale durante la ricarica rapida può causare malfunzionamenti e rappresentare un potenziale pericolo per la sicurezza.

L'azienda ha promesso di effettuare gratuitamente gli aggiornamenti ai software dei veicoli oggetto di richiamo al fine di risolvere il problema. (XINHUA)