Sviluppatori cinesi di giochi mobili, record entrate

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAG - Un totale di 38 sviluppatori di giochi cinesi è entrato nell'elenco del mese di aprile dei primi 100 produttori di giochi mobili a livello globale in termini di entrate, secondo la società di analisi dei dati sulle applicazioni mobili Sensor Tower.

Il mese scorso, i 38 sviluppatori di giochi cinesi hanno guadagnato oltre 2,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, pari al 41,8% del fatturato totale generato dalle prime 100 aziende sull'App Store di Apple e su Google Play, secondo i dati di Sensor Tower.

Tencent ha conquistato il primo posto tra tutti i produttori di giochi cinesi per il fatturato generato nel periodo, seguita da NetEase e miHoYo. (XINHUA)