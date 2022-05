Record per il dirigibile sviluppato dalla Cina

(XINHUA) - LHASA, 15 MAG - Un dirigibile progettato dalla Cina per l'osservazione dell'atmosfera ha raggiunto oggi un'altitudine record di 9.032 metri nella regione autonoma del Tibet, secondo quanto dichiarato dal suo ideatore.

Sviluppato dall'Aerospace Information Research Institute della Chinese Academy of Sciences (Cas), il dirigibile 'Jimu No.1' di tipo III ha un volume di 9.060 metri cubi.

Il dirigibile è in grado di raccogliere dati ad alta quota, utilizzati per tracciare il ciclo regionale dell'acqua e monitorare i cambiamenti nella composizione dell'atmosfera.

Il progetto, che fa parte della seconda indagine scientifica cinese sull'altopiano del Qinghai-Tibet, è stato realizzato da 64 scienziati di diversi istituti di ricerca cinesi.

Il dirigibile fornirà dati essenziali sulle sorgenti d'acqua dell'altopiano del Qinghai-Tibet e contribuirà ad affrontare gli effetti a catena dell'acqua, dell'ecologia e delle attività umane nell'ambito dei cambiamenti climatici, secondo quanto dichiarato da Yao Tandong, accademico del Cas e capo della squadra della seconda indagine scientifica sull'altopiano del Qinghai-Tibet. (XINHUA)