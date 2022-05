Mostra d'arte olandese evoca l'antica cultura cinese

(XINHUA) - DELFT, 15 MAG - Delft, città olandese famosa per le sue ceramiche blu, ha inaugurato ieri una mostra internazionale di opere d'arte in ceramica che rende omaggio a un'antica cultura cinese risalente a migliaia di anni fa.

La mostra, intitolata 'Echoes of Majiayao', ha riunito circa 60 opere in ceramica create da un gruppo di 14 artisti provenienti da 9 Paesi, di ritorno da un progetto Artist-in-Residence. Il progetto, guidato dall'artista olandese Simone Haak, era dedicato alla cultura Majiayao presente nel nord-ovest della Cina.

La cultura Majiayao si trova nella parte più alta del Fiume Giallo e dei suoi affluenti. Con oltre 5.000 anni di storia, costituisce una parte significativa dell'origine della civiltà cinese.

L'archeologo svedese Johan Gunnar Andersson indagò per la prima volta su queste testimonianze culturali nel 1924. Negli anni '40, l'importante archeologo cinese Xia Nai diede alle rovine il nome di cultura Majiayao, la cui caratteristica più evidente era l'affascinante ceramica dipinta.

Parlando alla cerimonia di inaugurazione, il sindaco della città, Marja van Bijsterveldt, ha dichiarato che la mostra "conferma il legame che abbiamo a Delft con la Cina, soprattutto quando si tratta di ceramica".

Nel XVII secolo, con l'arrivo della porcellana dalla Cina, gli artigiani della città olandese iniziarono a sperimentare i motivi blu e bianchi. Oggi, la ceramica di Delft è famosa in tutto il mondo per i suoi caratteristici colori blu e bianco.

Nella sua dichiarazione, l'ambasciatore cinese ha sottolineato che la mostra è stata inaugurata in occasione del 50° anniversario dello sviluppo delle relazioni diplomatiche tra Cina e Paesi Bassi. (SEGUE)