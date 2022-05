Covid: Pechino condurrà ulteriori test di massa

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAG - Pechino condurrà altri tre cicli di test molecolari di massa in 12 distretti da domani a mercoledì, mentre la capitale cinese corre contro il tempo per contenere l'ultima recrudescenza delle infezioni da Covid-19.

I 12 distretti comprendono tutti i quartieri urbani e le principali periferie: Dongcheng, Xicheng, Chaoyang, Haidian, Fengtai, Shijingshan, Fangshan, Tongzhou, Shunyi, Changping, Daxing e la Beijing Economic-Technological Development Area, secondo quanto dichiarato da Wang Xiao'e, alto funzionario della commissione sanitaria municipale di Pechino.

L'ultima misura fa seguito a tre screening di massa che si sono svolti da venerdì a oggi nei 12 distretti.

I residenti nei restanti cinque distretti periferici di Mentougou, Pinggu, Huairou, Miyun e Yanqing dovranno sottoporsi ai test molecolari di routine.

Durante i test di massa di venerdì e sabato, le autorità sanitarie hanno identificato molteplici infezioni in industrie e luoghi chiave, tra cui i settori del trasporto pubblico e dei corrieri, e nei cantieri edili, ha dichiarato Wang.

Secondo il funzionario, gli screening di massa svolgono un ruolo importante nell'aiutare le autorità a implementare le misure di controllo in modo tempestivo, a individuare i rischi potenziali e a eliminare le vie di trasmissione del virus.

Pechino ha riportato 55 nuove infezioni da Covid-19 a trasmissione locale tra le 15:00 di ieri e le 15:00 di oggi. È quando riferito ai giornalisti da Pang Xinghuo, vice capo del centro municipale per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino.

Sono stati rilevati 45 casi tra le persone presenti all'interno del circuito chiuso, mentre 10 sono stati identificati grazie ai test di massa, ha detto Pang. Le fonti di contagio nascoste nelle comunità persistono e le vie di trasmissione del virus non sono ancora state completamente bloccate, ha aggiunto.

La città ha attualmente 18 aree classificate come ad alto rischio per il Covid-19 e 26 classificate come a medio rischio.

(XINHUA)