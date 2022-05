Cina: Sci-Tech Innovation Board attrae investitori

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAG - Lo Sci-Tech Innovation Board della Borsa di Shanghai, noto anche come mercato Star, è diventato sempre più appetibile per gli investitori stranieri, come dimostrano i dati del consiglio.

Finora, quasi il 90% dei titoli del consiglio che rientrano nel meccanismo di connettività del mercato Star sono stati inclusi nel MSCI, nel FTSE Russell e nell'S&P Dow Jones, e il numero continua ad aumentare, secondo le statistiche.

Le istituzioni straniere si stanno accaparrando i titoli del mercato Star, tanto che alla fine del 2021 la posizione degli investitori internazionali nel consiglio ha raggiunto quasi il 5% del totale.

I dati del consiglio di amministrazione mostrano anche che gli investitori internazionali hanno un crescente interesse per le nuove emissioni azionarie. Alla fine di febbraio, 98 istituzioni straniere avevano partecipato all'indagine preliminare del mercato primario del mercato Star, e 78 di esse avevano acquistato delle azioni.

Le aziende del mercato Star hanno registrato performance stellari, con ricavi e profitti netti delle società dell'indice SSE Star Market 50 in aumento rispettivamente del 35% e del 76% su base annua nel primo trimestre di quest'anno. (XINHUA)