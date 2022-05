Cina: missione Tianwen-1 su Marte compie un anno

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAG - È passato un anno da quando la sonda cinese Tianwen-1 ha raggiunto Marte. La missione non solo ha segnato un passo importante nell'esplorazione interplanetaria del Paese, ma ha anche raggiunto diversi risultati.

La sonda Tianwen-1 è composta da un orbiter, un lander e un rover. Il 15 maggio 2021 è arrivata nell'area di atterraggio prescelta su Utopia Planitia, una vasta pianura marziana, segnando il primo atterraggio di una sonda cinese sul pianeta.

Una settimana dopo, il 22 maggio 2021, il rover marziano Zhurong, che somiglia a una farfalla, è sceso dalla sua piattaforma di atterraggio sulla superficie marziana. L'11 giugno, la China National Space Administration ha pubblicato le prime fotografie scattate da Zhurong, a testimonianza del completo successo della prima missione di esplorazione di Marte del Paese.

RISULTATI FRUTTUOSI Dall'atterraggio, Zhurong ha continuato a muoversi verso sud e a trasmettere dati alla Terra. Ha completato l'esplorazione della superficie marziana, attraversando diversi terreni difficili e ha rilevato rocce marziane, dune di sabbia e crateri da impatto, ottenendo una grande quantità di dati grazie alle apparecchiature scientifiche di bordo.

Al 15 agosto 2021, Zhurong aveva lavorato sulla superficie del pianeta per 90 giorni marziani, ovvero circa 92 giorni terrestri, portando a termine tutti gli incarichi di esplorazione e rilevamento come previsto. Era in buone condizioni e ha continuato a lavorare nonostante il raggiungimento dell'obiettivo di 90 giorni di lavoro.

Da metà settembre a fine ottobre dello scorso anno, l'orbiter marziano e Zhurong hanno sospeso le loro esplorazioni e si sono affidati ai loro sistemi autonomi per sopravvivere alla loro prima interruzione solare, durante la quale le radiazioni elettromagnetiche solari sono aumentate e hanno interrotto le comunicazioni tra la sonda e la Terra.

Nel novembre 2021, Zhurong e la sonda Mars Express della European Space Agency hanno effettuato un test di comunicazione in orbita.

Nel maggio di quest'anno, utilizzando i dati raccolti da Zhurong sul sito di atterraggio, gli scienziati cinesi hanno trovato nuove prove che suggeriscono la presenza di attività di acqua liquida e minerali idratati sul pianeta rosso. (SEGUE)