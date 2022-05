Cina: missione Tianwen-1 su Marte compie un anno (2)

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAG - Il 5 maggio 2022, l'orbiter Tianwen-1 aveva operato per 651 giorni a una distanza di 240 milioni di chilometri dalla Terra, mentre Zhurong aveva lavorato per 347 giorni marziani e percorso 1.921 metri. L'orbiter e il rover, operando normalmente, avevano ottenuto circa 940 gigabyte di dati.

IMPEGNI FUTURI La missione Tianwen-1 è solo l'inizio dell'esplorazione planetaria cinese, e ci sono molte altre iniziative in cantiere.

Secondo un libro bianco intitolato 'China's Space Program: A 2021 Perspective', il Paese continuerà l'esplorazione lunare con le future missioni Chang'e-6, Chang'e-7 e Chang'e-8. Inoltre, completerà la costruzione di una stazione di ricerca lunare internazionale insieme ad altri Paesi, organizzazioni internazionali e partner.

I piani futuri prevedono anche il lancio di una sonda per asteroidi, che recupererà campioni da asteroidi vicini alla Terra e da Marte.

La sonda Tianwen-2 è entrata nella fase preliminare di sviluppo del prototipo. (XINHUA)