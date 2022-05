Cina: interessi ridotti per acquisto prima casa

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAG - Le autorità finanziarie cinesi hanno dichiarato oggi che il limite inferiore per i tassi di interesse sui prestiti per l'acquisto della prima casa verrà ridotto.

Il limite inferiore per i tassi di interesse sui mutui per l'acquisto della prima casa a livello nazionale, che prima non era inferiore al corrispondente tenore del tasso di riferimento del mutuo, sarà ridotto di 20 punti base, secondo una circolare pubblicata congiuntamente dalla People's Bank of China (Pboc) e dalla China's Banking and Insurance Regulatory Commission.

Secondo la Pboc, questa misura mira a rafforzare il principio secondo cui 'le case servono per vivere, non per la speculazione', oltre che a sostenere politiche immobiliari migliori basate sulle realtà locali e a promuovere un sano sviluppo del mercato immobiliare del Paese.

I dati ufficiali mostrano che il valore aggiunto dell'industria immobiliare cinese ha rappresentato il 6,8% del prodotto interno lordo del Paese nel 2021. (XINHUA)