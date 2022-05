Cina: Fujian attira nuovi investimenti stranieri

(XINHUA) - FUZHOU, 15 MAG - Nonostante gli ultimi focolai di Covid-19 in Cina, le aziende straniere presenti nella provincia orientale del Fujian si mantengono ottimiste sulle prospettive del vasto mercato del Paese.

"Siamo ottimisti riguardo alle prospettive dell'industria cinese dei display", ha dichiarato Ohashi Nobuo, direttore generale di Electric Glass (Xiamen) Co, un produttore di vetro per schermi piatti.

Electric Glass ha investito 950 milioni di yuan (circa 140 milioni di dollari) per lanciare il suo progetto Phase IV nella città di Xiamen, il quale è entrato in funzione ad aprile.

In Cina, il mercato dei display sta crescendo, ha dichiarato Ohashi Nobuo, aggiungendo che i produttori prima si concentravano in Giappone e nella Repubblica di Corea, ma che ora il Paese è diventato uno dei principali attori del mercato globale.

Le statistiche ufficiali hanno mostrato che nel primo trimestre del 2022 gli investimenti diretti esteri (Ide) nella Cina continentale sono aumentati del 25,6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 379,87 miliardi di yuan.

Nello stesso periodo, gli Ide nella provincia del Fujian sono aumentati del 39,9% rispetto all'anno precedente, toccando 19,05 miliardi di yuan e raggiungendo il 48,2% dell'obiettivo di quest'anno.

Ci sono 31 aziende straniere che hanno effettuato investimenti diretti superiori a 100 milioni di yuan nel Fujian, ed è stata registrata una crescita degli investimenti del 50,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La fiducia delle aziende straniere deriva dalle politiche favorevoli e dal grande mercato, secondo gli analisti, i quali aggiungono che molti governi locali stanno lavorando per migliorare l'ambiente commerciale fornendo maggiori benefici politici alle aziende straniere.

Nella Zona Pilota di Libero Scambio di Xiamen (Fujian), nel primo trimestre sono state registrate 36 nuove società straniere, con un capitale totale registrato di 2,26 miliardi di yuan.

"Abbiamo lavorato con diversi dipartimenti governativi per snellire i processi di approvazione e spiegando le politiche correlate, in modo da facilitare l'avvio dei progetti e alleviare la pressione sulle imprese", ha dichiarato Lin Tianxing, funzionario dell'amministrazione della zona di libero scambio. (XINHUA)