Cina devia oltre 53 mld mt cubi d'acqua verso nord

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAG - Alla giornata di venerdì, il percorso orientale e quello mediano del South-to-North Water Diversion Project cinese (progetto per la deviazione dell'acqua) hanno trasferito 53,1 miliardi di metri cubi d'acqua, come dimostrato dai dati ufficiali pubblicati ieri.

Il progetto ha rifornito oltre 50 fiumi per un totale di 8,5 miliardi di metri cubi e ha recuperato oltre 5 miliardi di metri cubi di acqua sotterranea sovrasfruttata.

Dal 2014, oltre 140 milioni di persone nel nord, compresi gli abitanti di metropoli come Pechino e Tianjin, fanno affidamento sul progetto come principale fonte di acqua.

Nel corso di una riunione tenutasi venerdì, il ministro cinese delle Risorse Idriche Li Guoying ha sollecitato degli interventi per accelerare la costruzione del percorso mediano e la pianificazione del percorso occidentale.

Il South-to-North Water Diversion Project prevede tre percorsi. Il percorso mediano è il più importante a causa del suo ruolo nell'approvvigionamento idrico della capitale del Paese. Inizia dal bacino di Danjiangkou, nella provincia cinese centrale dell'Hubei, e attraversa Henan e Hebei prima di raggiungere Pechino e Tianjin. Ha iniziato a fornire acqua nel dicembre 2014.

Il percorso orientale è entrato in funzione nel novembre 2013, trasferendo acqua dalla provincia orientale dello Jiangsu in zone come Tianjin e Shandong.

Il percorso occidentale è in fase di progettazione e non è ancora stato costruito. (XINHUA)