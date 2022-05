Cina: costruito grande edificio fotovoltaico ad arco

(XINHUA) - NANCHINO, 15 MAG - Un impianto fotovoltaico integrato in un edificio (building integrated photovoltaics - Bipv) con enormi tetti a forma di arco è stato completato nella città di Changshu, nella provincia cinese orientale dello Jiangsu. Lo ha dichiarato la State Grid Jiangsu Electric Power Co.

L'impianto Bipv, che da lontano sembra un gigantesco specchio curvo, è stato costruito per proteggere le officine della Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., che hanno una superficie di 176.000 metri quadrati e una ampiezza di 223,7 metri. È composto da 68.000 pannelli fotovoltaici monocristallini e ha una capacità installata di 49.900 kW.

Il progetto non solo è in grado di generare elettricità dall'energia solare, ma anche di riparare dal vento e dalla pioggia. Può fornire 48,5 milioni di kWh di elettricità e ridurre le emissioni di anidride carbonica di circa 38.000 tonnellate all'anno.

La capacità totale installata di fotovoltaico distribuito nello Jiangsu ha raggiunto 11,07 milioni di kW nell'aprile di quest'anno e si prevede che supererà i 25 milioni di kW entro la fine del 2025. (XINHUA)