Aumenta quota yuan cinese nel paniere dei Dsp

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAG - La quota dello yuan cinese nel paniere dei Diritti Speciali di Prelievo (Dsp) del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) è salita dal 10,92% al 12,28%, secondo quanto dichiarato oggi dalla banca centrale cinese sul suo sito ufficiale.

I Dsp sono un asset di riserva internazionale che integra le riserve ufficiali dei membri e che può essere scambiato tra i governi con valute liberamente utilizzabili in caso di necessità.

Nel 2016, il Fmi ha incluso lo yuan nel suo paniere di Dsp come quinta valuta, insieme al dollaro statunitense, all'euro, allo yen giapponese e alla sterlina britannica.

Attualmente, lo yuan cinese è al terzo posto in termini di importanza nel paniere dei Dsp, dopo il dollaro statunitense e l'euro.

Secondo la People's Bank of China, il nuovo paniere dei Dsp entrerà in vigore il 1° agosto di quest'anno.

La Cina continuerà a promuovere la riforma e l'apertura del mercato finanziario, creando un ambiente migliore per gli investitori stranieri, ha affermato la banca. (XINHUA)