Volo inaugurale per primo jet cinese C919 consegnato

SHANGHAI, 14 MAG - Secondo la Commercial Aircraft Corporation of China (Comac), il primo aereo passeggeri di grandi dimensioni C919 a essere stato consegnato ha completato oggi con successo il volo di prova inaugurale.

Il jet sviluppato in Cina, con il codice B-001J, è decollato alle 6:52 dall'aeroporto internazionale di Shanghai Pudong ed è atterrato nello stesso luogo alle 9:54.

Durante il volo, durato tre ore e due minuti, piloti e ingegneri si sono coordinati per completare tutte le operazioni previste e l'aereo era in buone condizioni, ha dichiarato la Comac.

Nel marzo dello scorso anno, China Eastern Airlines e Comac hanno firmato un contratto di acquisto per cinque aerei C919, che dopo la consegna saranno basati principalmente a Shanghai.

Dal 2019, sei jet C919 hanno condotto una serie di test a terra e in volo in località come Shanghai, Yanliang, Dongying e Nanchang. Nel novembre 2020, il C919 ha ricevuto la 'Type inspection authorization'.

Il C919, il primo 'trunk jetliner' sviluppato in Cina, ha 158-174 posti e un'autonomia di 4.075-5.555 km. L'aereo ha completato con successo il suo volo inaugurale nel 2017.

