Kenya: nuova superstrada costruita dalla Cina

(XINHUA) - NAIROBI, 14 MAG - Secondo un alto funzionario governativo la superstrada di Nairobi, costruita dalla Cina, darà impulso al settore del turismo in Kenya.

Najib Balala, segretario di gabinetto del ministero del Turismo e della Fauna Selvatica, ha dichiarato ai giornalisti a Nairobi, la capitale del Kenya, che da oggi dovrebbero iniziare i viaggi di prova degli automobilisti sull'infrastruttura.

"Il futuro è roseo per il settore turistico, perché la superstrada di Nairobi dovrebbe ridurre i tempi di percorrenza dall'aeroporto alle varie destinazioni turistiche della città", ha dichiarato Balala il 12 maggio, durante la celebrazione del quinto anniversario del Park Inn Hotel di Nairobi.

Il segretario ha osservato che i turisti hanno dovuto affrontare ritardi negli spostamenti tra l'aeroporto internazionale Jomo Kenyatta e il quartiere centrale degli affari di Nairobi.

"Con la superstrada i turisti impiegheranno circa dieci minuti dall'arrivo in aeroporto fino al centro della città, invece delle attuali due ore", ha aggiunto il funzionario.

La Nairobi Expressway, lunga 27,1 km, è stata finanziata e costruita dalla China Road and Bridge Corporation secondo un modello di partenariato pubblico-privato ed è composta da carreggiate doppie a quattro e sei corsie.

Balala ha dichiarato che la superstrada di Nairobi permetterà ai turisti di godere degli splendidi paesaggi della città grazie a una connettività senza soluzione di continuità. "Vogliamo che i turisti godano di un'esperienza di viaggio senza soluzione di continuità sin dal loro arrivo, in modo da migliorare la loro esperienza turistica in Kenya".

Secondo il ministero del Turismo e della Fauna Selvatica, la superstrada di Nairobi attirerà anche un maggior numero di marchi alberghieri internazionali a insediarsi nella capitale del Kenya, grazie alla riduzione del livello di congestione del traffico.

Oggi è in programma il lancio della prova della superstrada.

