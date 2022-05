Kenya: nuova superstrada costruita dalla Cina (2)

(XINHUA) - NAIROBI, 14 MAG - La Nairobi Expressway, lunga 27,1 km, è stata finanziata e costruita dalla China Road and Bridge Corporation secondo un modello di partenariato pubblico-privato ed è composta da carreggiate doppie a quattro e sei corsie.

Balala ha dichiarato che la superstrada di Nairobi permetterà ai turisti di godere degli splendidi paesaggi della città grazie a una connettività senza soluzione di continuità. "Vogliamo che i turisti godano di un'esperienza di viaggio senza soluzione di continuità sin dal loro arrivo, in modo da migliorare la loro esperienza turistica in Kenya".

Secondo il ministero del Turismo e della Fauna Selvatica, la superstrada di Nairobi attirerà anche un maggior numero di marchi alberghieri internazionali a insediarsi nella capitale del Kenya, grazie alla riduzione del livello di congestione del traffico.

Oggi è in programma il lancio della prova della superstrada.

(XINHUA)