Covid: 253 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 14 MAG - Ieri in Cina continentale sono stati rilevati 253 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 194 a Shanghai. Questo è quanto emerso dal rapporto della Commissione Sanitaria Nazionale pubblicato oggi.

Oltre a Shanghai, altre 12 suddivisioni a livello provinciale della Cina continentale hanno individuato nuovi casi di Covid-19 a livello locale, tra cui 32 a Pechino.

Ieri a Shanghai sono state anche registrate 1.487 infezioni asintomatiche dovute al nuovo coronavirus e trasmesse localmente, su un totale di 1.726 portatori asintomatici locali recentemente identificati in Cina continentale.

Ieri, inoltre, in Cina continentale 866 pazienti affetti da Covid-19 in totale sono stati dimessi dagli ospedali a seguito della guarigione, come ha dichiarato la Commissione Sanitaria Nazionale.

Questo ha portato al 13 maggio il numero totale di pazienti Covid-19 dimessi dagli ospedali in Cina continentale perché guariti a 210.006.

Secondo la commissione, un nuovo decesso per Covid-19 è stato segnalato a Shanghai. (XINHUA)