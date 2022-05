Cina:reddito operativo corrieri oltre 1.000 mld yuan

(XINHUA) - PECHINO, 14 MAG - Il settore dei corrieri cinesi ha visto il proprio reddito operativo superare i 1.000 miliardi di yuan (circa 147,3 miliardi di dollari) per la prima volta nel 2021. Questo è quanto emerso dai dati pubblicati dallo State Post Bureau.

Il reddito operativo del settore si è attestato a circa 1.030 miliardi di yuan lo scorso anno, con un aumento del 17,5% rispetto al 2020, secondo le cifre ufficiali.

In base al rapporto, le società che si occupano di consegne espresse del Paese asiatico hanno gestito un totale di 108,3 miliardi di pacchi, con un aumento del 29,9% su base annua.

L'anno scorso, nonostante l'epidemia di Covid-19, il settore dei corrieri cinesi ha mantenuto una rapida crescita e il suo mercato ha continuato a espandersi, ha dichiarato l'ufficio postale.

Dallo studio è emerso che l'indice di sviluppo delle consegne espresse in Cina è arrivato a 1.571,5 lo scorso anno, con un aumento del 24,8% rispetto al 2020.

I sottoindici relativi alla portata dello sviluppo, alla qualità del servizio e alla popolarità dello sviluppo sono aumentati rispettivamente del 27,5%, dello 0,4% e del 14,1% con riferimento ai 12 mesi precedenti.

Compilato sulla base dei dati forniti dalle principali aziende di logistica che operano nei servizi di consegna, l'indice di sviluppo riflette le attività e le tendenze generali del settore dei corrieri nel Paese asiatico. (XINHUA)