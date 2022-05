Cina: ordini car-hailing online calano ad aprile

(XINHUA) - PECHINO, 14 MAG - Gli ordini delle compagnie di car-hailing online cinesi sono calati ad aprile, a causa dell'effetto che la ricomparsa dei casi di Covid-19 ha avuto sulle attività di queste società e sulla volontà delle persone di viaggiare. A rivelarlo sono i dati del ministero dei Trasporti.

Secondo l'organo di governo le compagnie di car-hailing online hanno ricevuto 476 milioni di ordini in aprile, in calo dell'11,6% su base mensile.

Tra i primi 10 fornitori di servizi di car-hailing online per volume di ordini, otto hanno registrato un calo quantitativo il mese scorso, mentre solo due hanno rilevato un aumento.

Alla fine di aprile, secondo i dati, erano 270 in totale le compagnie di car-hailing online ad aver ottenuto l'autorizzazione a operare in Cina, con un aumento di tre unità rispetto alla fine di marzo. (XINHUA)