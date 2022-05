Cina: oltre +180% produzione di batterie per Nev

(XINHUA) - PECHINO, 14 MAG - La produzione cinese di batterie per veicoli a nuova energia (definiti Nev dall'inglese New energy vehicles) è aumentata del 183,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 129,6 GWh nei primi quattro mesi dell'anno. Questo è quanto emerso dai dati pubblicati dalla China Automotive Battery Innovation Alliance.

In base alle cifre di settore nel periodo gennaio-aprile il Paese asiatico ha prodotto 81 GWh di batterie al litio ferro fosfato, con un'impennata del 283,1% rispetto al 2021.

La produzione di batterie ternarie al litio è stata di 48,3 GWh, con un aumento del 97,2% su base annua.

Nel periodo in questione sono stati installati 64,5 GWh di batterie nei veicoli elettrici cinesi, con una crescita del 104,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Nel solo mese di aprile la produzione di batterie per Nev è stata di 29 GWh, con un calo del 26,1% su base mensile.

Le vendite al dettaglio di Nev in Cina sono aumentate del 78,4% rispetto all'anno precedente, raggiungendo le 282.000 unità il mese scorso, nonostante il ritorno del Covid-19, secondo la China Passenger Car Association. (XINHUA)