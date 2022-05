Cina: crescono profitti aziende quotate su Star

(XINHUA) - PECHINO, 14 MAG - Le aziende quotate sul mercato cinese dell'innovazione scientifica e tecnologica in stile Nasdaq, noto come listino Star, hanno registrato una fortissima crescita dei profitti nel 2021 e nel primo trimestre dell'anno in corso.

Nonostante le molteplici sfide, le aziende hanno visto un aumento dei profitti netti combinati del 75,89% rispetto all'anno precedente nel 2021 e del 62,42% nei primi tre mesi del 2022.

I ricavi combinati sono aumentati del 36,86% su base annua nel 2021 e del 45,6% nel primo trimestre.

Le società quotate in borsa nei settori della biomedicina, dei nuovi materiali chimici e delle nuove energie hanno ottenuto risultati migliori delle altre nel primo trimestre, come ha dichiarato Wang Jun, analista di Boc International (China) Co.

Ltd.

La Cina ha lanciato il mercato Star il 22 luglio 2019, dando il via a una tappa innovativa della spinta all'innovazione e della riforma del mercato dei capitali del Paese asiatico.

