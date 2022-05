Cina: calano prezzi dei mezzi di produzione

(XINHUA) - PECHINO, 14 MAG - La maggior parte dei beni strumentali monitorati dal governo ha subito un calo dei prezzi all'inizio di maggio rispetto alla fine di aprile di quest'anno.

A rivelarlo sono i dati di oggi del National Bureau of Statistics.

In base alle cifre ufficiali dei 50 principali beni monitorati dal governo, tra cui tubi d'acciaio senza saldature, benzina, carbone, fertilizzanti e alcuni prodotti agricoli utilizzati principalmente per la lavorazione, 22 hanno registrato un aumento dei prezzi, mentre i costi di 27 di essi sono calati e uno è rimasto invariato.

Il prezzo della carne di maiale è aumentato del 2,1% durante il periodo in esame, raggiungendo i 14,9 yuan (2,19 dollari) al kg.

Questa rilevazione, pubblicata ogni 10 giorni, si basa su un'indagine condotta su quasi 2.000 grossisti e distributori in 31 suddivisioni a livello provinciale. (XINHUA)