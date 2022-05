Cina: aumentano i ricavi dell'industria cartaria

(XINHUA) - PECHINO, 14 MAG - L'industria cartaria cinese ha registrato una crescita dei ricavi nel primo trimestre di quest'anno. A rivelarlo sono i dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Secondo l'organo di governo, il fatturato operativo complessivo delle imprese con almeno 20 milioni di yuan (2,95 milioni di dollari) di ricavi annuali è aumentato del 4,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 357,1 miliardi di yuan.

Queste aziende hanno registrato profitti totali per 12,56 miliardi di yuan, in calo del 49,3% su base annua.

Nel periodo gennaio-marzo la produzione di carta in Cina è aumentata del 2,4% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 33,4 milioni di tonnellate. (XINHUA)