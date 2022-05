Calcio:Coppa d'Asia 2023 non si giocherà più in Cina

(XINHUA) - PECHINO, 14 MAG - Il torneo di calcio della Coppa d'Asia 2023 sarà trasferito dalla Cina a un nuovo Paese ospitante. Lo hanno annunciato oggi la Confederazione Asiatica del Calcio (Afc dall'inglese Asian Football Confederation) e il Comitato organizzatore locale del torneo.

"A causa della pandemia di Covid-19, il Comitato organizzatore cinese non può impegnarsi in questo momento a organizzare la Coppa d'Asia del prossimo anno in un modello completamente aperto. Dopo le trattative tra l'Afc, la Chinese Football Association (Cfa) e il Comitato organizzatore locale, è stata presa la decisione congiunta di trasferire la Coppa d'Asia 2023 dalla Cina a una nuova sede che sarà confermata a breve", si legge in un comunicato pubblicato dal Comitato organizzatore cinese.

"Il Comitato organizzatore esprime sincera gratitudine all'Afc, a tutte le città ospitanti e all'intera società per il loro grande sostegno durante i preparativi del torneo", continua la dichiarazione. (SEGUE)