Calcio:Coppa d'Asia 2023 non si giocherà più in Cina (2)

(XINHUA) - PECHINO, 14 MAG - In un annuncio separato, l'Afc ha dichiarato di apprezzare il fatto che la Cina, la Cfa e il Comitato organizzatore locale abbiano preso "questa decisione molto difficile ma necessaria nell'interesse collettivo della Coppa d'Asia Afc 2023, che ha anche fornito all'Afc il tempo necessario per valutare la situazione relativa all'organizzazione della Coppa d'Asia Afc 2023".

"L'Afc ha lavorato a stretto contatto con la Cfa e il Comitato organizzatore locale della Coppa d'Asia Afc Cina 2023 durante i preparativi e sono state raggiunte diverse pietre miliari, tra cui il lancio del logo del torneo e la presentazione dello stadio di calcio di Shanghai Pudong, appena completato lo scorso anno", ha aggiunto l'organo di governo del calcio asiatico.

I dettagli sulle prossime tappe relative all'organizzazione della Coppa d'Asia saranno resi noti a tempo debito, ha dichiarato l'Afc.

La Cina si è aggiudicata il diritto di ospitare la Coppa d'Asia 2023 nel giugno 2019. La competizione a 24 squadre doveva essere ospitata in 10 città cinesi. (XINHUA)