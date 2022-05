Produttori cinesi pullman crescono in Medio Oriente

(XINHUA) - NANCHANG, 13 MAG - Bonluck, azienda produttrice di pullman della provincia orientale cinese dello Jiangxi, ha registrato un aumento del 96% rispetto al 2021 in termini del proprio fatturato nel primo trimestre, raggiungendo 6,75 milioni di dollari nel contesto del Covid-19.

La quota del mercato mediorientale ha rappresentato oltre il 40% delle vendite totali dell'azienda nel periodo di riferimento nonostante l'impatto della pandemia, ha dichiarato Li Han, vice direttore generale di Bonluck.

Le vendite della compagnia mostrano uno spaccato di come i pullman di produzione cinese stiano diventando competitivi e popolari nei Paesi del Medio Oriente, la cui richiesta di trasporto su strada è grande.

"L'epidemia ha avuto un forte impatto sul settore dei trasporti tradizionali, ma noi perseveriamo nel fare ciò che gli altri non possono fare. Nonostante le ripetute interruzioni e riprese della produzione, il nostro marchio è stato ben accolto dai clienti", ha condiviso Li.

La maggior parte dei pullman dell'azienda venduti sul mercato mediorientale vantano grandi dimensioni, sono dotati di circa 50 posti a sedere, ampi spazi per i bagagli, una sala per il conducente e una toilette in grado di soddisfare ogni esigenza nel corso dei viaggi a lunga percorrenza.

Bonluck è uno tra i produttori cinesi di pullman, il cui numero è in crescita, che negli ultimi anni hanno ampliato la propria presenza sul mercato mediorientale.

Con sede nella provincia di Henan, il principale produttore di autobus cinese Yutong Group Co., Ltd. ha siglato un accordo con il Qatar per la fornitura di 1.002 veicoli, inclusi 741 autobus elettrici puri, per la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022.

