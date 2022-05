Produttori cinesi pullman crescono in Medio Oriente (2)

(XINHUA) - NANCHANG, 13 MAG - L'aumento della domanda nel mercato mediorientale non ha solamente spronato i produttori di autobus, ma anche altre case automobilistiche. Lo stabilimento di Shangrao di Aiways, una startup di veicoli elettrici, ha inviato quest'anno 688 Nev in quattro lotti ai mercati esteri, compreso il Medio Oriente.

Stando a statistiche incomplete, sono più di 20 le aziende automobilistiche della Cina ad essere entrate nel mercato mediorientale con diversi prodotti.

Gli esperti dell'industria automobilistica hanno affermato che i marchi cinesi di autobus hanno sfruttato appieno i propri vantaggi con lo scopo di coordinare le risorse del mercato e garantire consegne tempestive nel contesto pandemico. Allo stesso tempo, il governo di Pechino sta collaborando attivamente con le imprese con l'obiettivo di fornire supporto nella ripresa della produzione, nell'acquisto di ricambi auto e nell'organizzazione delle spedizioni.

"Essere riconosciuti dal mercato è solo l'inizio. Il nostro scopo è fornire prodotti di qualità superiore e servizi migliori ai clienti del Medio Oriente per espandere la nostra presenza in loco", ha concluso Li. (XINHUA)