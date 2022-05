Cina vara misure a sostegno occupazione giovanile

(XINHUA) - PECHINO, 13 MAG - La Cina ha annunciato oggi una serie di misure per aiutare i giovani, in particolare i laureati, a trovare lavoro e a creare imprese, nell'ambito dell'ultima mossa volta a stabilizzare l'occupazione.

Il Consiglio di Stato ha dettagliato infatti in un documento le politiche di sostegno, tra cui sussidi ai datori di lavoro che assumono più laureati e prestiti garantiti per i giovani imprenditori.

Le categorie chiave, tra cui i laureati, sono infatti sotto pressione nella ricera di un lavoro, dovendo fare i conti con la concorrenza a causa del numero record di neo laureati che quest'anno si prevede uscirà da università e college.

Il governo ha promesso di creare un maggior numero di impieghi nel settore manifatturiero, nelle industrie emergenti e nei servizi.

Le micro, piccole e medie imprese che assumeranno più laureati riceveranno sussidi in termini di previdenza sociale, prestiti garantiti, sconti sugli interessi e riduzioni su tasse e imposte. L'economia di piattaforma sarà incoraggiata a svolgere un ruolo più significativo nella creazione di posti di lavoro e anche le imprese statali assumeranno di più.

Anche i laureati che intendono avviare una propria attività godranno di politiche favorevoli, tra cui sussidi una tantum e agevolazioni fiscali, mentre gli incubatori designati dal governo assegneranno loro il 30% delle strutture gratuitamente.

Secondo il documento, inoltre, coloro che versano in condizioni di difficoltà economiche potranno ottenere il differimento del rimborso dei prestiti studenteschi e la riduzione o l'esenzione degli interessi. (XINHUA)