Cina, prosegue lo sforzo per sconfiggere il Covid

(XINHUA) - PECHINO, 13 MAG - La Cina continuerà a operare insieme agli altri Paesi al fine di contribuire a colmare il divario di immunizzazione del Covid-19 e a porre fine alla pandemia al più presto. Lo ha dichiarato oggi Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Esteri cinese.

Nel corso di una regolare conferenza stampa, Zhao ha affermato che la Cina accoglie con favore ogni sforzo che aiuti i membri della comunità internazionale a combattere insieme l'epidemia con modalità scientifiche, e si oppone alla manipolazione politica dell'impegno anti-pandemico da parte di qualsiasi Paese.

Sulla scia del Covid-19, la Cina ha proposto una visione di una comunità sanitaria internazionale a favore di tutti, ha sfruttato appieno i suoi punti di forza, ha garantito la stabilità delle catene di approvvigionamento mondiali contro l'epidemia e ha fatto avanzare attivamente la cooperazione globale relativa ai vaccini.

All'inizio del mese di maggio, la Cina ha fornito 4,6 miliardi di tute protettive, 18 miliardi di kit di analisi e oltre 430 miliardi di mascherine per il viso a 153 Paesi e 15 organizzazioni internazionali.

La Cina è stata la prima nazione ad annunciare che i vaccini devono essere resi un bene pubblico globale, ad aver sostenuto la rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale sulle formulazioni anti-Covid e ad aver condotto una produzione congiunta di vaccini con i Paesi in via di sviluppo, ha dichiarato Zhao, aggiungendo che fino ad ora il Paese asiatico ha fornito più di 2,2 miliardi di dosi di farmaco a oltre 120 nazioni e organizzazioni internazionali.

"La Cina sta dando un contributo importante per promuovere l'accessibilità e l'economicità dei vaccini nei Paesi in via di sviluppo", ha concluso Zhao. (XINHUA)