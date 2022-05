Cina promette stabilità di crescita del credito

(XINHUA) - PECHINO, 13 MAG - La banca centrale cinese ha dichiarato oggi che farà leva su diversi strumenti monetari al fine di mantenere la liquidità ad un livello adeguato, garantendo al contempo una crescita stabile in termini di credito.

La People's Bank of China ha reso noto in un comunicato online che l'indice di leva macroeconomica potrebbe aumentare, ma rimarrà all'interno di un intervallo ragionevole.

La dichiarazione è stata rilasciata a seguito della pubblicazione dei dati relativi alla crescita del credito del mese di aprile, che hanno mostrato una forte contrazione dei nuovi prestiti denominati in yuan rispetto al livello del mese precedente, riflettendo un calo della domanda di finanziamento da parte delle imprese, in parte a causa dell'impatto della pandemia.

La banca centrale continuerà a ridurre i costi di finanziamento per le aziende e a offrire un sostegno mirato a quelle maggiormente colpite dall'epidemia.

I dati odierni hanno inoltre mostrato che l'M2, indicatore generale dell'offerta di denaro che riguarda il contante in circolazione e tutti i depositi, è aumentato del 10,5% su base annua alla fine del mese di aprile. (XINHUA)