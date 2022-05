Cina: prestiti in yuan a 95 mld di dollari in aprile

(XINHUA) - PECHINO, 13 MAG - I nuovi prestiti cinesi denominati in yuan hanno totalizzato 645,4 miliardi di yuan (circa 95,05 miliardi di dollari) nel mese di aprile. È quanto mostrano i dati odierni della People's Bank of China.

Stando a questi ultimi, l'M2, indicatore generale dell'offerta di denaro che riguarda il contante in circolazione e tutti i depositi, è cresciuto del 10,5% su base annua fino a raggiungere i 249.970 miliardi di yuan alla fine dello scorso mese.

Il tasso di crescita di tale indicatore è inoltre aumentato di 2,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2021.

Il saldo di M1, misura che copre il contante in circolazione più i depositi a vista, cioè liberamente disponibili, si è assestato a 63.610 miliardi di yuan alla fine di aprile, con un aumento del 5,1% rispetto all'annualità precedente, mentre quello di M0, la quantità di contante in circolazione, è salito dell'11,4% rispetto al 2021, raggiungendo i 9.560 miliardi di yuan alla fine del mese scorso.

Dalle cifre emerge infine che ad aprile, la banca centrale ha immesso contanti netti sul mercato per un totale di 48,5 miliardi di yuan. (XINHUA)