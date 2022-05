Cina: fossili di trilobiti di 400 mln di anni

(XINHUA) - KUNMING, 13 MAG - Gli scienziati cinesi hanno identificato una associazione di fossili di trilobiti, risalente a circa 400 milioni di anni fa al periodo tardo Ordoviciano, nella contea di Zhenxiong, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan.

La scoperta, compoiuta da ricercatori della Peking University, del Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, che fa capo all'Accademia cinese delle scienze, e dello Xi'an Geological Survey Center, è stata recentemente pubblicata su Palaeoworld.

L'associazione, ha spiegato Wei Xin, della Peking University, comprende 17 specie afferenti a 15 generi di trilobiti, tra cui quattro specie classificate per la prima volta.

Gli scienziati hanno dichiarato che la scoperta offrirà ai ricercatori una grande opportunità per indagare sugli organismi marini della Cina meridionale durante il tardo Ordoviciano.

Wei ha poi spiegato che, sulla base della distribuzione delle specie, è ragionevole dedurre che prima dell'estinzione di massa della fine dell'Ordoviciano vi sia stato un evento migratorio nella Cina meridionale.

A causa dei movimenti tettonici, gli ambienti marini della paleoplacca della Cina meridionale si sono gradualmente deteriorati, originando un bacino anossico semi-chiuso che ha portato all'estinzione della maggior parte dei trilobiti. Wei ha aggiunto che solo alcuni di questi sono riusciti a migrare verso 'rifugi' in ambienti relativamente meno profondi e ossigenati, come quelli di Zhenxiong. (XINHUA)