Cina, etnia Miao lascia villaggi per una nuova vita

(XINHUA) - CHANGSHA, 13 MAG - Un pezzo di carne affumicata essiccata all'aria giace appeso nel corridoio della residenza di Wu Jinjian, nella contea di Fenghuang, nella provincia dell'Hunan, nella Cina centrale, ed emette un piacevole aroma.

Quattro anni fa, Wu e sua moglie, insieme ai loro genitori e ai tre figli, hanno lasciato il loro luogo natale, un remoto villaggio di montagna nella contea di Fenghuang, nell'ambito del programma locale di riduzione della povertà. Si sono trasferiti in un edificio a tre piani nell'area di reinsediamento al centro della municipalità di Heku.

Nel 2018, il governo locale ha costruito nell'area 756 nuovi edifici per le famiglie povere che desiderassero trasferirsi. Un totale di 4.784 persone appartenenti a 932 famiglie di etnia Miao in condizioni di povertà sono state gradualmente trasferite a Heku da quattro municipalità circostanti.

Quella di Heku è la più grande area di reinsediamento centralizzata per l'etnia Miao nella provincia dell'Hunan. Poco dopo essersi trasferita, la famiglia di Wu ha detto di trovarsi bene nel nuovo domicilio.

L'edificio di nuova costruzione è caratterizzato da pareti gialle, piastrelle grigie e grondaie arcuate, che riproducono dettagli dello stile architettonico popolare dei Miao. Scuole, ospedali, mercati agricoli e persino un campo da basket contribuiscono a rendere più confortevole la vita delle nuove comunità.

L'adattamento al nuovo stile di vita, tuttavia, rappresenta una sfida significativa per gli abitanti dei villaggi montani più remoti. I funzionari del governo locale hanno dovuto insegnare loro come utilizzare nuove attrezzature come le serrature delle porte, le finestre, le stufe a gas, i rubinetti e i servizi igienici.

Naturalmente, alcune persone sono ancora fortemente attaccate al loro stile di vita tradizionale. Tornano nei villaggi dove vivevano e lavoravano e fanno visita ai loro parenti, ha dichiarato Shi Chengbang, capo del Partito del villaggio Mituo.

Per preservare la cultura delle minoranze etniche locali sono stati organizzati gruppi artistici, tra cui gruppi di danza e di musica popolare, e gli abitanti rilocalizzati possono guadagnare qualcosa grazie agli spettacoli presentati. (SEGUE)