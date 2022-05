Cina, etnia Miao lascia villaggi per una nuova vita (2)

(XINHUA) - CHANGSHA, 13 MAG - Il governo ha creato industrie di abbigliamento e valigeria nell'area di reinsediamento per creare posti di lavoro per gli abitanti rilocalizzati, al fine di aumentare in modo sostenibile il loro reddito. Al contempo, nelle nuove comunità sono disponibili anche posti di lavoro per i servizi pubblici, come addetti alle pulizie e sorveglianti.

Dopo il reinsediamento, gli abitanti dei villaggi hanno scoperto di avere maggiori opportunità commerciali e alcune famiglie reinsediate hanno iniziato a gestire piccoli negozi o bancarelle.

Dal 2015, il governo cinese ha avviato programmi di trasferimento di quasi 10 milioni di indigenti, contribuendo a farli uscire dalla povertà. Alla fine del 2020, sono state costruite 35.000 aree di reinsediamento in tutto il Paese e più di 9,6 milioni di persone hanno detto addio ai vecchi villaggi, iniziando così una nuova vita. (XINHUA)