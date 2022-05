Cina: completo sequenziamento genoma rara tartaruga

(XINHUA) - PECHINO, 13 MAG - Ricercatori cinesi hanno completato il sequenziamento dell'intero genoma della tartaruga dal guscio molle (Rafetus swinhoei), una delle specie di testuggini più grandi e rare conosciute al mondo.

All'inizio del 2019 esistevano solo quattro individui della specie, tra cui una femmina e un maschio in Cina, ma il decesso dell'esemplare femmina nella nazione asiatica, avvenuto nello stesso anno, ha posto questa specie in uno stato di conservazione preoccupante.

Gli scienziati dello Kunming Institute of Zoology della Chinese Academy of Sciences hanno collaborato con lo zoo ecologico di Changsha e durante un esame istopatologico hanno raccolto campioni di tessuto dalla femmina deceduta.

La squadra ha poi sequenziato e assemblato una bozza di genoma di alta qualità a livello cromosomico dell'esemplare femmina della tartaruga dal guscio molle, combinando i dati di sequenziamento pertinenti.

Lo studio non solo fornisce una risorsa genomica agli scienziati al fine di studiare la specie utilizzando la strategia della genomica comparativa, ma offre anche una base di dati che permette alle persone di individuare altri potenziali individui di testuggini di questa specie presenti in natura, stando all'articolo pubblicato sulla rivista Molecular Ecology Resources. (XINHUA)