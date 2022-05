Cina, 'cambiamenti storici nel settore sci-tech'

(XINHUA) - PECHINO, 13 MAG - Il settore scientifico e tecnologico cinese ha assistito nell'ultimo decennio a cambiamenti storici, olistici e strutturali, ha dichiarato Li Meng, vice ministro della Scienza e della Tecnologia cinese, durante una conferenza stampa.

"La Cina - ha detto - si è pienamente integrata nella rete globale dell'innovazione e il suo sviluppo a livello scientifico e tecnologico dimostra l'assetto generale del settore e la sua tendenza allo sviluppo con le caratteristiche della nuova era".

Nel 2021, ha spiegato Li, la spesa della Cina in ricerca e sviluppo è stata pari a 2,7 volte il livello raggiunto nel 2012, toccando un nuovo record del 2,44% del Pil, mentre la spesa per la ricerca di base è stata pari a 3,4 volte il livello del 2012.

La Cina è salita in 12/ma posizione nel Global Innovation Index del 2021, rispetto alla 34/ma del 2012: unico Paese al mondo ad aver conosciuto una crescita così rapida e sostenuta.

Secondo Li, negli ultimi dieci anni il livello della ricerca scientifica cinese e la sua forza complessiva nelle discipline scientifiche e tecnologiche sono stati notevolmente migliorati, con alcune discipline che hanno raggiunto condizioni di eccellenza in ambito internazionale. Inoltre, sono state impiegate molte attrezzature avanzate e svariati sistemi auto-sviluppati, promuovendo in maniera efficace il rapido upgrade industriale.

Li, infine, ha dichiarato che lo sviluppo della scienza e della tecnologia in Cina è diventato la principale forza trainante a sostegno e a guida di quello economico di alta qualità del Paese e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. (XINHUA)