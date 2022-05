Cina avvia produzione moto fuoristrada elettriche

(XINHUA) - CHONGQING, 13 MAG - I giorni in cui le rumorose motociclette lasciavano dietro di sé scie di fumo stanno per giungere al termine, grazie alle alternative innovative ed ecologiche che prendono il posto di motori a benzina. Un fatto che oggi vale anche per le moto fuoristrada del marchio cinese di motociclette elettriche Sur-Ron.

Il produttore di Sur-Ron, Chongqing Qiulong Technology Co.

Ltd, è situato nel distretto di Dadukou, nella municipalità di Chongqing, a sud-ovest della Cina. Chongqing è una delle principali basi di produzione di motocicli e automobili a benzina della nazione asiatica.

Prima che l'azienda entrasse per la prima volta in questo mercato di nicchia, in Cina non esistevano moto elettriche fuoristrada, ha dichiarato Feng Xingwei, vice direttore generale esecutivo della Chongqing Qiulong Technology Co. Ltd. Le motociclette elettriche comuni non possono infatti muoversi all'interno del Paese allo stesso modo di quelle fuoristrada.

"Vogliamo sviluppare moto elettriche fuoristrada in grado di circolare in modo agile, silenzioso e comodo", ha spiegato Feng.

Dal momento che la Cina ha annunciato obiettivi ambiziosi al fine di raggiungere il picco delle emissioni di Co2 entro il 2030 e la neutralità carbonica per la fine del 2060, la società sta cavalcando la transizione green del Paese.

La Cina, il più grande emettitore di anidride carbonica al mondo, è diventata negli anni il maggiore utilizzatore di energie rinnovabili, con una significativa riduzione dell'intensità di Co2. Chongqing, in qualità di ex base per le industrie pesanti e le motociclette a benzina, è in grado di fornire all'azienda vantaggi produttivi, oltre che un numeroso gruppo di talenti. (SEGUE)