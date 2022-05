Cina avvia produzione moto fuoristrada elettriche (3)

(XINHUA) - CHONGQING, 13 MAG - Nel 2021 il Giappone ha persino organizzato la prima Sur-Ron Cup per i motociclisti più entusiasti del marchio.

Nelle fiere motociclistiche mondiali, inoltre, i prodotti Sur-Ron attirano facilmente la popolazione grazie al proprio design al passo con le tendenze. Grazie alle loro eccellenti prestazioni, inoltre, le moto ecologiche vengono spesso utilizzate nelle grandi competizioni all'estero, ha aggiunto Feng.

La fiorente attività della società fa eco al boom dei Nev cinesi nel mercato globale nel corso degli anni. Nel 2021, le esportazioni di veicoli a nuova energia in Cina hanno registrato un ottimo andamento, con 310.000 unità esportate.

"Stiamo trasformando un hobby in una causa", si legge nel profilo aziendale di Qiulong. Tutti e tre i fondatori del marchio sono appassionati di moto.

In passato, i motocicli cinesi dovevano essere venduti a prezzi contenuti e i loro margini di profitto ridotti al fine di conquistare quote di mercato all'estero. Tuttavia, ogni veicolo prodotto da Qiulong può essere venduto a oltre 10.000 yuan, con un guadagno di migliaia di yuan.

"I nostri articoli hanno un elevato valore aggiunto. E puntiamo ad accrescere il margine di profitto delle motociclette prodotte in Cina", ha puntualizzato Feng.

Qiulong sta sviluppando anche ulteriori veicoli a nuova energia, oltre che alle motociclette, e Feng ha concluso: "siamo aperti a tutte le tipologie di prodotti Nev". (XINHUA)