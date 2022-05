Cina avvia produzione moto fuoristrada elettriche (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 13 MAG - Il Paese vanta inoltre l'inventario più consistente al mondo di veicoli a nuova energia, che rappresentano il 55% delle vendite globali di veicoli a nuova energia (Nev). Nel 2021 la Cina si è classificata al primo posto a livello mondiale in termini di vendite di questa tipologia di veicoli per il settimo anno consecutivo, nonostante le incertezze economiche e le pressioni sulla catena di approvvigionamento, come emerge dai dati ufficiali.

L'enorme potenziale di crescita del più ampio mercato automobilistico internazionale sta spingendo Qiulong, il produttore di Sur-Ron, a salire sul rapido treno dello sviluppo verde dell'industria dei veicoli elettrici.

Qiulong ha visto il proprio valore di produzione crescere fino a 440 milioni di yuan (circa 65,5 milioni di dollari) nel 2021, rispetto ai 4,72 milioni di yuan della sua fondazione nel 2016, un numero di quasi 100 volte superiore in soli cinque anni.

Circa l'80% delle motociclette Sur-Ron sono vendute all'estero in oltre 50 Paesi, specialmente in quelli più sviluppati come gli Stati Uniti e le nazioni europee. Secondo Feng, nei primi tre mesi del 2022 sono stati prodotti 7.000 motocicli Sur-Ron per un valore complessivo di circa 114 milioni di yuan, con un aumento del 190% rispetto all'anno precedente in termini di valore totale.

Nel 2021, Qiulong ha esportato in Giappone oltre 1.000 veicoli 'Light Bee' , un raro evento per il settore. "Sappiamo tutti che la nazione nipponica ha una posizione dominante nell'industria motociclistica mondiale. Solitamente attira acquirenti stranieri, ma sono poche le moto cinesi che riescono ad arrivare al cuore dei consumatori giapponesi", ha spiegato Feng. (SEGUE)