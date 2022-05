Svolta storica per ambiente ecologico cinese

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAG - L'ambiente ecologico cinese ha assistito a una svolta storica nell'ultimo decennio, stando a quanto dichiarato oggi nel corso di una conferenza stampa da Han Wenxiu, alto funzionario del Comitato Centrale per gli affari economici e finanziari, che ha precisato: "abbiamo notato un numero minore di giornate nebbiose, oltre che di corpi idrici neri e maleodoranti, e abbiamo goduto di cieli più blu, acque più trasparenti e montagne lussureggianti".

La forestazione artificiale della Cina ha rappresentato circa un quarto del totale mondiale e le sue emissioni di Co2 per unità di prodotto interno lordo sono diminuite di circa il 34%, ha dichiarato Han.

L'alto rappresentante ha aggiunto che il Paese è inoltre in testa alla classifica internazionale per capacità installata di energia eolica e fotovoltaica, oltre che di altre energie green e per la produzione e la vendita di veicoli a nuova energia.

In qualità di fidato sostenitore dell'Accordo di Parigi, la Cina ha annunciato il proprio obiettivo di raggiungimento del picco delle emissioni di Co2 entro il 2030 e della neutralità carbonica per la fine del 2060. (XINHUA)