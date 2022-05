Polonia: difficoltà nell'ospitare profughi ucraini

(XINHUA) - VARSAVIA, 12 MAG - Se non fosse stato per il conflitto tra Russia e Ucraina, l'edificio per uffici di via Woloska 7 a Varsavia avrebbe potuto essere demolito per far posto a un nuovo parco commerciale. Tuttavia, questo ospita oggi circa 400 rifugiati ucraini.

Nell'edificio di otto piani, gli uffici sono stati trasformati in camere da letto mentre il guardaroba del primo piano è ora un parco giochi per bambini e il terzo piano è utilizzato per le visite da terapisti e psicologi.

All'ultimo piano c'è anche una stanza dedicata ai neonati e sono finora 3 le donne ucraine che hanno dato alla luce i propri bambini nell'edificio.

Solo a Varsavia vi sono circa 30 centri di accoglienza simili per le persone in fuga dal conflitto.

Secondo la Guardia di Frontiera del Paese, la Polonia ha già accolto oltre tre milioni di ucraini e di questi, più di 300.000, tra cui 120.000 bambini, sono giunti a Varsavia, una città con meno di 1,8 milioni di abitanti.

Tale afflusso rappresenta senza dubbio una sfida enorme sia per il Paese che per la sua capitale.

Michalina Wieczorek, una delle due impiegate a tempo pieno del centro, ha dichiarato ai microfoni di Xinhua che la pandemia di Covid-19 ha rappresentato una sfida per loro, poiché sono state segnalate infezioni nell'edificio sia a marzo che ad aprile.

"Li isoliamo, sottoponiamo a tampone gli altri e riportiamo indietro quelli che risultano negativi", ha spiegato la responsabile. (SEGUE)